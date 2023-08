Ein Mitarbeiter eines militärischen Rekrutierungszentrums wurde in der Region Tscherkassy festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Angestellter eines militärischen Rekrutierungszentrums und zwei Komplizen werden verdächtigt, von einem Wehrpflichtigen 3.000 Dollar angenommen zu haben.

In der Region Tscherkassy wurde eine Gruppe von Personen festgenommen, die von einem Wehrpflichtigen Bestechungsgelder angenommen haben. Unter den Festgenommenen befindet sich auch ein Angestellter des Rekrutierungsbüros. Dies teilte das Büro des Generalstaatsanwalts am 21. August mit.

Den Ermittlungen zufolge sollen die Verdächtigen 3000 Dollar erhalten haben. Für dieses Geld versprachen sie, die Entscheidung über die Eintragung des Wehrpflichtigen in das Militärregister sicherzustellen und ihm eine Bescheinigung über die Zuweisung zum Wehrpflichtbereich auszustellen.

Die Strafverfolgungsbehörden berichteten über die Tatsache, dass sie auf Verdacht hin unrechtmäßige Vorteile erhalten hatten:

ein Beamter eines der territorialen Bezirkszentren für Rekrutierung und soziale Unterstützung des Gebiets Tscherkassy;* ein Vertreter einer Gesundheitseinrichtung;* ein Zivilist.

Gegenwärtig wurde gegen einen von ihnen eine Zwangsmaßnahme in Form von Untersuchungshaft verhängt, für die beiden anderen Personen wurde ein Antrag auf Verhängung einer Zwangsmaßnahme in Form von Untersuchungshaft an das Gericht gerichtet. Den Straftätern drohen bis zu 10 Jahre Freiheitsentzug.