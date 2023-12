Am Montag Schneeregen und Regen in der Ukraine, Nebel in Kiew und der Region

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Montag, den 11. Dezember, wird es in der Ukraine mancherorts Graupel und Regen, Eis und Nebel geben.

Quelle: Ukrainisches Hydrometeorologisches Zentrum Details: In der Ukraine ist es bewölkt. Manchmal leicht, in den östlichen Regionen und Transkarpatien mäßiger Nassschnee und Regen.

Am Montag, den 11. Dezember, kommt es in der Ukraine mancherorts zu Graupel und Regen, Eis und Nebel.

Quelle: Ukrainisches hydrometeorologisches Zentrum

Details: In der Ukraine ist es bewölkt. Manchmal leicht, in den östlichen Regionen und in Transkarpatien mäßiger Nassschnee und Regen.

Anzeige: In den östlichen und zentralen Regionen wird es Eis geben, im südlichen Teil wird es in der Nacht und am Morgen Nebel geben.

Auf den Straßen des Landes, mit Ausnahme des Südostens, wird es an einigen Stellen eine Eisdecke geben. Der Wind weht meist aus Südost mit 5-10 m/s.

Die Temperaturen werden nachts und tagsüber zwischen 3° unter Null und 2° über Null liegen; nachts in den östlichen und westlichen Regionen 1-6° unter Null, tagsüber im südlichen Teil 3-8° über Null.

In der Region Kiew wird es am 11. Dezember bewölkt sein, mit gelegentlichem Nieselregen und Regen. Mancherorts wird es Eis auf den Straßen geben. Wind aus Südost, 5-10 m/s.

Die Temperatur in der Region wird nachts und tagsüber zwischen 3° unter Null und 2° über Null liegen; in Kiew wird sie nachts und tagsüber um 0° liegen.

In Kiew und der Region wird es bis zum Abend des 10. Dezembers neblig bleiben, in der Nacht und am Morgen des 11. Dezembers bleibt es neblig. Gefahrenstufe I, gelb.