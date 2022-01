Mord an einem Ehepaar in der Nähe von Kiew: Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Polizei in der Region Kiew hat einen Verdächtigen im Zusammenhang mit dem Mord an einem Ehepaar in der vergangenen Nacht festgenommen, wie der Pressedienst der regionalen Polizei mitteilte.

Die 45 und 50 Jahre alten Geschäftsleute kamen aus geschäftlichen Gründen in die Region Kiew und wurden brutal ermordet. Die Polizeibeamten fanden zahlreiche Blutergüsse und Stichwunden an ihren Körpern.

Die Polizei hat einen 52-jährigen Einwohner von Wassylkiv wegen des Verdachts festgenommen, ein Ehepaar ermordet zu haben.

„Nach vorläufigen Angaben kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Angreifer und einem Geschäftsmann aus Wolhynien, woraufhin der Angreifer seinem Gegner zahlreiche Schläge mit einem Hammer versetzte. Nachdem der Angreifer mehrmals auf die Ehefrau des Unternehmers eingestochen hatte, starb die Frau“, heißt es in dem Bericht.

Der Mörder legte die Leichen in einen Lieferwagen, fuhr zu einer der Straßen von Wassylkiv und verließ das Fahrzeug.

„Dieses schwarze Fahrzeug wurde gestern Abend untersucht, als wir am Tatort eintrafen. Aufgrund der zahlreichen Wunden an den Körpern der Opfer war der Schnee rot vor Blut“, sagte Andrej Nebitov, Leiter der Polizei der Region Kiew.

Es wurde ein Strafverfahren gemäß Artikel 115 Teil 2 (Vorsätzlicher Mord) des Strafgesetzbuches der Ukraine eingeleitet.

Dem Täter drohen bis zu 15 Jahre Gefängnis oder lebenslange Haft.

Schießerei in Dnipro: Ein Soldat erzählt, wie er Kameraden tötete

Am Vortag wurde berichtet, dass eine Frau in der Region Charkiw ihre neugeborene Tochter erwürgt und in die Toilette geworfen hat. Die Frau erzählte ihrem Ehemann, der das Baby entband, dass sie es in seiner Abwesenheit dem Sozialdienst übergeben hatte…