Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In Moskau trug ein iranischer Staatsbürger ein T-Shirt mit ukrainischen Symbolen und der Aufschrift „Ruhm für die Ukraine“. Er wurde festgenommen und zur Zahlung einer Geldstrafe verurteilt. Was ist bekannt

In Russland wurde ein iranischer Staatsbürger in Moskau festgenommen, der ein T-Shirt mit der Aufschrift „Ruhm für die Ukraine“ trug. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 50 Tausend Rubel wegen „Diskreditierung der russischen Armee“.

Dies berichtet die DW.

Es wird darauf hingewiesen, dass der 31-jährige iranische Staatsbürger Hidari Hosseini als Tourist nach Russland kam.

Nach Angaben des Telegramkanals Baza übernachtete der Iraner im Hotel Holiday Inn in Moskau. Er wurde am Vasilyevsky Descent festgenommen, als der Polizei sein weißes T-Shirt mit der Abbildung der Flagge und des Wappens der Ukraine und der Aufschrift „Glory to Ukraine“ auffiel. Auf dem T-Shirt befand sich auch ein QR-Code mit einem Link für Spenden.

Das Moskauer Gericht Twerskoj verurteilte Khidara Hossia zu einer Geldstrafe von 50.000 Rubel wegen „Diskreditierung“ der russischen Armee.