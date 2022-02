Ein Museum mit einzigartigen Werken von Maria Primachenko ist in der Nähe von Kiew abgebrannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Dorf Iwankiw, Region Kiew, wurde ein historisches und heimatkundliches Museum zerstört, das einzigartige Werke der ukrainischen Volkskünstlerin Maria Primachenko beherbergte. Dies berichtete die Forscherin Ustyna Stefantschuk.

„Verdammte Moskauer, ihr habt keine eigene Kultur, und ihr wisst nicht zu schätzen, was ihr habt, und zerstört die eines anderen. Obwohl es überraschend ist, dass ihr die Zerstörung im Blut habt, ist eure ganze Geschichte eine Geschichte von Raub und Terror“, schrieb sie auf Facebook.

In den Kommentaren zu dem Beitrag fügten Nutzer hinzu, dass es in der Siedlung „sehr schwere Kämpfe“ gegeben habe und „nicht nur das Museum brannte, sondern auch mehrere Straßen“.

Ebenfalls heute Abend schlug eine Rakete in ein Wohngebäude im Zentrum von Tschernihiw ein. Ein massives Feuer brach in den ersten beiden Stockwerken des vierstöckigen Gebäudes aus. Die Zahl der Todesopfer ist noch nicht bekannt.

Und am Tag zuvor schlug eine Granate in ein Haus in Charkiw ein. Ein älterer Bewohner der Wohnung im 5. Stock starb an den Folgen der Zerstörung der Gebäudestrukturen durch eine feindliche Granate…