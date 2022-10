Die Mutter eines Kriegsgefangenen wurde in Kiew ausgeraubt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Polizei in Kiew hat zwei Männer festgenommen, die die Mutter eines von den russischen Invasoren gefangen gehaltenen Soldaten ausgeraubt haben. Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch, 26. September, mit.

So ging am Vortag um 13.50 Uhr bei der Dienststelle der Abteilung Darniza der Nationalen Polizei die Meldung einer Frau ein, dass sie in dem Wohnheim, in dem sie als Verwalterin arbeitet, von einem unbekannten Mann an der Kehle gepackt und gewürgt wurde, bis sie das Bewusstsein verlor. Als das Opfer wieder zu sich kam, stellte es fest, dass ihm Geld in Höhe von etwa 380 Tausend Hrywnja fehlte, das es aufbewahrt hatte.

Es wurde festgestellt, dass der Sohn des Opfers, der als Grenzschutzbeamter arbeitete, seit dem 24. Februar in Gefangenschaft war und die Frau in diesem Zusammenhang Sozialleistungen vom Staat erhielt. Sie plante, dieses Geld auf ein Bankkonto einzuzahlen.

Als Ergebnis der sofortigen Ermittlungsmaßnahmen identifizierten die Strafverfolgungsbehörden zwei Männer, die im selben Wohnheim wohnten, und nahmen sie fest. Bei der Untersuchung im Badezimmer wurde das Geld des Opfers gefunden und beschlagnahmt.

Die Festgenommenen wurden über den Verdacht des Raubes informiert, der nach dem Kriegsrecht begangen wurde (Teil 4 Artikel 187 des Strafgesetzbuches der Ukraine).

