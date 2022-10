In Mykolajiw gingen nach einer Explosion die Lichter aus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bewohner von Mykolajiw hörten in der Nacht zum Dienstag, 18. Oktober, Explosionen. Daraufhin verschwand das Licht in der Stadt. Dies berichtete Suspilne in seinem Telegram-Kanal.

Medienberichten zufolge fehlt auch in Teilen der Region Mykolajiw die Stromversorgung.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung (RPMA), Witalij Kim, sagte, dass die Reparaturen bereits im Gange seien.

Bürgermeister Olexander Sjenkewytsch sagte, dass alle Dienste funktionierten. Er versprach außerdem, am Morgen Einzelheiten zu dem Vorfall zu nennen.

Nach den Explosionsgeräuschen wurde in der Stadt und in der Region ein Luftalarm ausgerufen, der bis 2:20 Uhr andauerte.

Derzeit gibt es keine Informationen über Treffer, Zerstörungen oder Verletzte…