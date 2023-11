In Mykolajiw hat die Polizei einen Mann festgenommen, der eine Schießerei inszeniert und einen Mann verwundet hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Mykolajiw hat die Polizei einen Mann festgenommen, der am Abend des 9. November in einem Wohnviertel der Stadt eine Schießerei inszeniert und einen Mann verwundet hat. Darüber berichtete der Pressedienst der nationalen Polizei.

„Die Polizei von Mykolajiw hat einen Mann festgenommen, der des versuchten Mordes verdächtigt wird. Die Einsatzkräfte haben den Angreifer aufgespürt, als er versuchte, die Stadtgrenzen zu verlassen“, heißt es in der Meldung.

Wie die Polizei in der Nachricht feststellte, waren in der Nähe eines der Häuser in der Krylova Straße Schüsse zu hören und Männer wurden verwundet. Die Polizei wurde am Abend des 9. November von Anwohnern informiert. Die Polizei fand am Tatort Patronenhülsen aus einer nicht identifizierten Waffe.

Das 25-jährige Opfer wurde mit einem Krankenwagen vom Tatort abtransportiert. Er bleibt mit einer Schusswunde am Kopf im Krankenhaus.

Die Gesetzeshüter fanden heraus, dass ein 32-jähriger Bekannter des Opfers in das Verbrechen verwickelt sein könnte. Als die Einsatzkräfte nach ihm suchten, versuchte er, die Stadt zu verlassen.

Die Ermittler nahmen die Galionsfigur fest. Der junge Mann wurde bereits wegen Eigentumsdelikten und Körperverletzung zur Rechenschaft gezogen.

Derzeit wurde der Angreifer über den Verdacht des versuchten Mordes informiert. Über die Frage der Wahl einer Präventivmaßnahme wird derzeit entschieden. Dem Verdächtigen drohen bis zu 15 Jahre Haft für die Straftat.