In Mykolajiw schlug eine Rakete in der Nähe eines Krankenhauses ein - Bürgermeister

In der Nacht auf den 2. Oktober wurde ein Wohngebiet in Mykolajiw erneut von einer Rakete getroffen. Dies teilte der Bürgermeister der Stadt, Olexander Sjenkewytsch, mit.

Ihm zufolge sind bisher Schäden in vier Wohngebäuden bekannt. In einem vierstöckigen Gebäude brach in zwei Wohnungen im dritten Stock ein Feuer aus, das von den Rettungskräften des Staatlichen Katastrophenschutzes schnell gelöscht werden konnte. Sieben Menschen sollen verletzt worden sein.

Außerdem explodierte eine der Granaten auf dem Krankenhausgelände. Die Druckwelle und die Trümmer zerschlugen die Fenster.

Ein Umspannwerk, Stromnetze und eine Gasleitung wurden ebenfalls beschädigt. Zurzeit sind einige Häuser ohne Licht und Gas. Reparaturteams arbeiten bereits vor Ort und beseitigen die Folgen des Beschusses…