In der Nähe von Dnipropetrowsk kamen bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Bus Kinder ums Leben - Medien

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Auf der Autobahn M-30 in der Region Dnipropetrovsk stießen ein Pkw Audi A6 und ein Kleinbus Mercedes Sprinter zusammen. Bei den Opfern des Unfalls handelte es sich um zwei Kinder, berichtete Dnipro Operative am Samstag, den 25. Dezember.

Wie bereits erwähnt, ereignete sich die Tragödie am Freitagabend in der Nähe des Dorfes Nikolaevka im Bezirk Dniprovsky. Vorläufige Unfallursache war die Tatsache, dass der Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet. In dem Auto saß eine fünfköpfige Familie.

Bei dem Zusammenstoß wurden die Insassen des Audi – ein 12-jähriger Junge und sein 1-jähriger Bruder – getötet. Ein weiteres Kind im Alter von acht Jahren wurde in ernstem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Die Mutter wurde ebenfalls verletzt. Über den Zustand des Vaters, der am Steuer saß, gibt es keine Angaben.

Zuvor waren in Mykolajiw bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw der Fahrer und ein Beifahrer des Pkw getötet und ein weiterer Beifahrer verletzt worden.

In Ismail wurde ein Polizeifahrzeug in einen Unfall verwickelt.