In der Nähe von Kiew wurde ein Brand in einem Möbellager von 44 Feuerwehrleuten gelöscht

In einem Möbellager in Bila Zerkwa kam es zu einem Großbrand. Es gab weder Tote noch Verletzte. Dies berichtet der Pressedienst des Staatlichen Notstandsdienstes.

„Am 10. Februar um 19:27 Uhr in Bila Zerkwa auf dem Gebiet der CE Bila Zerkwa Stadtrat in der Industrie-und Lagergebäude für die Möbelproduktion (Hangar-Typ, Größe 20×20 m) Feuer brach aus,“ – wird in der Nachricht gesagt.

Das Feuer wurde um 20:22 Uhr auf eine Fläche von zweitausend Quadratmetern eingedämmt und war um 21:30 Uhr gelöscht.

Die Rettungskräfte bekämpften das Feuer mit neun Einheiten Spezialausrüstung.

