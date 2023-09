Nach der Zerstörung des russischen Flugabwehrsystems Triumf bei Yevpatoria haben alle Schiffe den Hafen verlassen - Atesh

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Nach der Zerstörung des russischen Flugabwehrsystems Triumf bei Yevpatoria auf der besetzten Krim haben alle Schiffe den Hafen verlassen. Darüber berichtete am Abend des Donnerstags, 14. September, die Guerillabewegung Atesh.

„Unsere Quelle hat uns mitgeteilt, was in der Stadt passiert. Nach dem heutigen Treffer in der Rashist Air Defence bei Yevpatoria sind alle Schiffe irgendwohin gefahren, der Hafen ist leer. Die Menschen sind in Panikstimmung, jetzt warten alle auf ständige Ankünfte, weil die Luftabwehr nicht mehr da ist“, heißt es in der Nachricht.

Atesha fügte außerdem hinzu, dass einige Schulen in der Stadt geschlossen wurden.