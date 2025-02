Nachrichten am 6. Februar: Kiewer Wachhund vermutet, Kyjiwstar darf Uklon kaufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Was wurde heute besprochen? Komarnitsky: Das Nationale Amt für Korruptionsbekämpfung und die spezialisierte Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung haben erklärt, dass sie eine kriminelle Organisation aufgedeckt und ausgeschaltet haben, die von einem medienbekannten ehemaligen Mitglied des Kiewer Stadtrats geleitet wird. Bei dem Mann handelt es sich um Denys Komarnytskyj, der als „Wachhund“ der Hauptstadt bekannt ist. Unter den Verdächtigen ist auch Klitschkos Stellvertreter Petro Olenych. Über Kyjiwstar und Uklon: Das Antimonopolkomitee der Ukraine (AMCU) hat Kyjiwstar, dem größten Mobilfunkbetreiber, die Genehmigung erteilt, Uklon, einen Online-Taxidienst, zu übernehmen. Über Autogas: Im Januar belief sich die Lieferung von verflüssigtem Erdgas aus dem Ausland in die Ukraine auf 46,3 Tausend Tonnen, der niedrigste Wert seit Mai 2022. Elektrizität: Die Hauptursache für Stromausfälle in der Ukraine sind die Folgen der russischen Angriffe auf das Energiesystem. Über Kryptowährungen: Der Vorsitzende des Steuerausschusses der Werchowna Rada, Danylo Hetmanzew, sagte, er werde alles tun, damit ein Gesetzentwurf zur Legalisierung von Kryptowährungen in der Ukraine bis zum Beginn des Sommers verabschiedet wird. Wie ich in einem Taxi arbeitete Ein EP-Journalist arbeitete sechs Tage lang als Taxifahrer in Kiew. Hat er dabei Geld verdient?