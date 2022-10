Naev erklärte, wie es den Invasoren gelang, sich Kiew im Februar zu nähern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Invasoren konnten sich Kiew zu Beginn der umfassenden Invasion schnell nähern, weil die ukrainischen Streitkräfte in Friedenszeiten operierten. Außerdem befand sich der Großteil des Militärs zu dieser Zeit im Osten des Landes. Dies sagte Generalleutnant Serhij Naev, Kommandeur der Kombinierten Streitkräfte der Ukraine, während eines Informationstelefonats am Donnerstag, den 13. Oktober.

„Wir müssen verstehen, dass die meisten Streitkräfte der Ukraine im Osten waren und Aufgaben als Teil der Kombinierten Streitkräfte wahrgenommen haben, die die Operation in Übereinstimmung mit dem Gesetz der Ukraine durchgeführt haben. Alle bedrohlichen Richtungen wurden von den Streitkräften in Friedenszeiten abgedeckt. Dementsprechend war ihre Zahl nach der Mobilisierung so groß, dass die Offensive gestoppt wurde und der Feind weiter in Richtung Kiew, Tschernihiw und Sumy zurückgeschlagen wurde und sich zurückzog. Das hängt von der Anzahl der Truppen ab. Als der Krieg begann, kämpften die Streitkräfte der Ukraine gegen überlegene feindliche Kräfte“, erklärte er.