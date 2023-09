Naftohas hat über die in diesem Jahr gezahlten Steuern berichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Von Januar bis August dieses Jahres hat die National Joint Stock Company Naftohas of Ukraine Group mehr als 61 Mrd. Hrywnja an Steuern gezahlt. Darüber sagte am Freitag, den 15. September, der Vorstandschef von Naftohas Olexij Chernyshev auf Facebook.

„Von Januar bis August dieses Jahres hat die Naftohas-Gruppe mehr als 61 Milliarden Hrywnja an den Staat und die lokalen Haushalte gezahlt. Insbesondere 56,8 Milliarden Hrywnja – an den Staatshaushalt. Das sind 11,5 Prozent des Gesamtbetrags der Unternehmensbeiträge an den Staatshaushalt“, heißt es in der Erklärung.

Weitere 4,4 Milliarden zahlte Group National Joint Stock Company Naftohas an die lokalen Haushalte.

„Wir arbeiten täglich daran, die Gewinne zu steigern, um noch höhere Abgaben an die Staatskasse zu gewährleisten“, so Tschernyschew.

Er fügte hinzu, dass sich allein im August 2023 die Abzüge an den Staatshaushalt auf etwa 8,2 Milliarden Hrywnja beliefen.

Naftohas hat mehr als 700 Mio. Kubikmeter Gas von privaten Gasproduzenten im Wert von über 9,2 Mrd. Hrywnja gekauft.