Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Naftohas hat bis Ende 2023 90,2 Mrd. Hrywnja an Steuern an den Staat und die lokalen Haushalte gezahlt. Dies teilte der Pressedienst des Konzerns am Montag, den 15. Januar mit.

„Im Jahr 2023 zahlten die Unternehmen des Konzerns Naftohas 83,4 Milliarden Hrywnja an Steuern an den Staatshaushalt. Weitere 6,8 Milliarden wurden an die lokalen Haushalte überwiesen“, heißt es in der Mitteilung.

Insbesondere hat Naftohas nur für den Monat Dezember 6 Milliarden Hrywnja an den Staatshaushalt und 500 Millionen Hrywnja an die lokalen Haushalte gezahlt.

„Wir sind weiterhin einer der größten Steuerzahler in der Ukraine“, heißt es im Pressedienst.

Wir erinnern daran, dass das britische Gericht Russland verpflichtet hat, Naftohas 5 Milliarden Dollar für die Vermögenswerte auf der Krim zu zahlen. Sollte sich das Aggressorland weigern, das Gerichtsurteil freiwillig zu vollstrecken, hat Naftohas das Recht, den Prozess zur Durchsetzung des Urteils auf dem Territorium der Staaten einzuleiten, in denen sich die Vermögenswerte der Russischen Föderation befinden.