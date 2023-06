Die Nationalbank hat die Banken erneut dazu verpflichtet, verpfändetes Eigentum zu überprüfen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Nationalbank der Ukraine hat beschlossen, die Banken wieder zu verpflichten, Sicherheiten regelmäßig neu zu bewerten und zu überprüfen. Dies teilte der Pressedienst der Nationalbank der Ukraine mit.

Die Aufsichtsbehörde erinnerte daran, dass diese Vorschrift für Finanzinstitute seit dem Beginn des Kriegsrechts ausgesetzt worden war.

Gemäß der Entscheidung der Nationalbank wird ab dem 1. Juli 2023 die Frist für die Überprüfung der Verfügbarkeit und des Zustands der Immobilien, die die Bank als Sicherheiten erhalten hat, wieder aufgenommen. Die Regulierungsbehörde verspricht, dass der Prozess schrittweise erfolgen wird.

Die Entscheidung der ukrainischen Nationalbank gilt nicht für Immobilien in Gebieten, in denen militärische Operationen durchgeführt werden, in den vorübergehend besetzten Gebieten oder wenn die Durchführung einer solchen Prüfung nach Ansicht der Bank eine Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit der Inspektoren darstellt.

Die Nationalbank hat auch die Liste der aktiven Transaktionen mit verbundenen Parteien erweitert, die nicht unter das seit Beginn des Kriegsrechts in der Ukraine verhängte Verbot fallen.

„Diese Liste wurde um Geschäfte zur Bereitstellung besicherter Garantien auf dem ukrainischen Inlandsmarkt und um Garantien auf der Grundlage von Rückbürgschaften von Mutterbanken ergänzt“, stellte die Nationalbank der Ukraine klar.