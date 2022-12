Das Nationale Amt für Korruptionsbekämpfung und die spezialisierte Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung haben den Betrug mit der Unterbringung des ehemaligen Abgeordneten der Oppositionsplattform "Für das Leben" aufgegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft und das Nationale Antikorruptionsbüro deckten den Betrug mit der Wohnung des ehemaligen Abgeordneten der Oppositionsplattform „Für das Leben“ Olexander Dolzhenkov auf.

Quelle: Spezialisierte Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft, Quelle der UP in der Strafverfolgung

Wörtlich: „Am 1. Dezember 2022 meldeten Detektive des Nationalen Anti-Korruptions-Büros unter der Verfahrensleitung von Staatsanwälten der Spezialisierten Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft dem Abgeordneten der VIII. Einberufung den Verdacht der illegalen Entgegennahme von mehr als 700 Tausend Hrywnja als Entschädigung für Wohnraum. Ihm wird vorgeworfen, die in Teil 5 Art. 191 des Strafgesetzbuchs der Ukraine genannten Handlungen begangen zu haben.

Im Rahmen der vorgerichtlichen Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Person von April 2015 bis Dezember 2018 unrechtmäßig eine Entschädigung aus dem Haushalt der Werchowna Rada der Ukraine für die Anmietung von Wohnraum erhalten hat, der Abgeordneten zugewiesen wurde, die keine eigenen Wohnungen in der Hauptstadt hatten. Der Abgeordnete verheimlichte das Vorhandensein einer eigenen Wohnung in Pechersk und erhielt fast zweieinhalb Jahre lang illegal 700,28 Tausend Hrywnja auf die Karte.“

Details: Die spezialisierte Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft stellte fest, dass der Abgeordnete sich erst nach der Veröffentlichung der journalistischen Untersuchung des Programms „Schemes“ weigerte, diese Zahlungen zu erhalten.

Die Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft nennt traditionell nicht den Namen des ehemaligen Abgeordneten. Laut einer Quelle in der Strafverfolgung handelt es sich um Olexander Dolzhenkov.

Was zuvor geschah: Im Jahr 2016 berichtete die Bürgerbewegung „Chesno“ unter Berufung auf Dolzhenkovs elektronische Erklärung, dass er, der eine teure Wohnung in Pechersk mit einer Fläche von 181,3 Quadratmetern besitzt, finanzielle Unterstützung vom Staat erhält, um eine kleine Wohnung im Charkiw-Massiv in Kiew zu mieten.

