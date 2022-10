Nationaler Sicherheits- und Verteidigungsrat: Russland rechtfertigt Deportation nach Kriegsrecht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland beabsichtigt, durch die Verhängung des Kriegsrechts in den besetzten Gebieten eine Massendeportation von Ukrainern zu veranlassen, so der Vorsitzende des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Olexij Danilow.

„Putins Kriegsrecht in den annektierten ukrainischen Regionen ist eine Vorbereitung für die Massendeportation der ukrainischen Bevölkerung in die depressiven Gebiete Russlands, um die ethnische Zusammensetzung der besetzten Gebiete zu ändern. Ein Verbrechen, das von der UNO verurteilt werden sollte und das von Russland bereits auf der Krim begangen wurde und ungesühnt blieb“, schrieb Danilow am Mittwoch, den 19. Oktober, auf Twitter…