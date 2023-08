Nationalgardisten zeigten die Zerstörung eines feindlichen Schützenpanzers

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Ziel der russischen Angreifer wurde von der Spartaner-Brigade in der Region Saporischschja entdeckt und ausgeschaltet. Nationalgardisten der Spartaner-Brigade haben in der Region Saporischschja einen feindlichen Schützenpanzer mit Munition zerstört. Dies wurde am 25. August von der östlichen operativ-territorialen Vereinigung der Nationalgarde gemeldet.

Es wird angemerkt, dass das Ziel von den Kämpfern der 3 Brigade des operativen Zwecks identifiziert und eliminiert wurde.

„Mit Hilfe der Luftaufklärung wurde die Bewegung eines gepanzerten Mannschaftswagens des Feindes aufgezeichnet. Er wurde durch die Haubitze D-30 zerstört“, gab das Militär an.

Wir werden, gemäß dem Generalstab der Streitkräfte der Ukraine ab dem 26. August erinnern, die Besatzungstruppen haben in der Ukraine 8539 gepanzerte Fahrzeuge verloren.