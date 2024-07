Die Niederlande werden der Ukraine 2 Millionen Euro zur Verfügung stellen, um die vom russischen Militär begangenen Verbrechen zu untersuchen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Die Niederlande werden 2 Millionen Euro für forensische Untersuchungen und die Identifizierung von Leichen in der Ukraine bereitstellen, die durch die russische Aggression verursacht wurden. Sie werden auch bei der Rückführung von durch Russland entführten Kindern helfen

Dies kündigte der niederländische Außenminister Casparo Veldkamp bei einem Besuch in Kiew am 7. Juli an, wie Radio Liberty berichtet.

Er sagte auch, dass sein Land bei der Rückkehr der von Russland entführten ukrainischen Kinder helfen werde.

Dies ist das erste Mal seit der Ernennung der neuen Regierung, dass die niederländischen Minister für auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung einen Auslandsbesuch machen. Casparo Veldkamp betonte in seiner Erklärung mehrfach, dass der Besuch dazu dienen soll, die anhaltende Unterstützung der Niederlande für die Ukraine zu zeigen.

Beamte sagten auch, dass sie der Ukraine zusammen mit Partnern ein zusätzliches Patriot-System zur Stärkung ihrer Luftverteidigung zur Verfügung stellen werden.

Der ukrainische Außenminister fügte außerdem hinzu, dass die Niederlande vor kurzem beschlossen haben, Waffen von ukrainischen Herstellern zu kaufen.