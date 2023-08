Nikopol geriet unter Artilleriebeschuss, es gibt Zerstörungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Aggressoren haben Nikopol mit Artilleriegranaten beschossen. Es gibt schwere Zerstörungen in der Stadt, sagte der Leiter der Dnipropetrowsker Gebietsverwaltung Sergej Lyssak in Telegram am Samstag, 5. August.

„Wieder Nikopolshchina. Wieder Salven der feindlichen Artillerie. Wieder die Zerstörung. Im Laufe des Tages haben die russischen Truppen das Gebiet viermal beschossen“, schrieb er.

Nach Angaben von Lyssak schlugen mehr als ein Dutzend feindliche Granaten in der Stadt ein. Eine der Garagen geriet in Brand. Das Feuer konnte gelöscht werden, aber das Gebäude wurde zerstört.

„Auch eine Tankstelle und eine Sportschule wurden in der Stadt beschädigt. Es wurden sieben Privathäuser, zwei landwirtschaftliche Gebäude, ebenso viele Gasleitungen und mehrere Stromleitungen beschädigt“, fügte der Leiter der regionalen Militärverwaltung hinzu.

Früher in Nikopol wegen der Beschuss zwei Zivilisten verletzt. Mehr als zwei Dutzend Privathäuser, Gewächshäuser, ein Lastwagen und Infrastruktur wurden in der Stadt beschädigt.