Nikopol wurde von Artilleriebeschuss getroffen, es gibt Opfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Aggressoren haben die Stadt Nikopol mit Artillerie beschossen. Dabei wurde ein Mensch getötet, zwei weitere Menschen wurden verwundet, berichtete die regionale Militärverwaltung von Dnipropetrowsk am Samstag, den 6. Januar im Telegram.

„Die Russen haben einen 45-jährigen Mann getötet. Aber sie verwundeten ein 16-jähriges Mädchen und einen 66-jährigen Mann“, hieß es in dem Bericht.

Außerdem wurden in der Stadt 13 Privathäuser, sechs Nebengebäude, sechs Autos, Stromleitungen und eine Gaspipeline beschädigt.

Informationen über die Folgen des Beschusses werden noch geklärt.

Wir erinnern daran, dass am 4. Januar in Nikopol während des nächsten Beschusses zwei Männer verwundet wurden. Einer von ihnen befand sich in einem ernsten Zustand.