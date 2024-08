In der Oblast Ternopil wurden nach dem Angriff der Russischen Föderation die Chlorgehalte in der Luft überschritten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Infolge eines Brandes in einer Industrieanlage in der Region Ternopil, der durch den Angriff der Russischen Föderation verursacht wurde, wurde in der atmosphärischen Luft ein zu hoher Chlorgehalt festgestellt. Dies teilte die Generaldirektorin des Regionalen Zentrums für Krankheitsbekämpfung und -prävention der Region Ternopil des Gesundheitsministeriums, Oksana Chaichuk, bei einem Briefing am Dienstag, den 20. August mit.

Die Chlorkonzentration in der Luft übersteigt die Norm um das 4-10fache.

Chaichuk riet, den Aufenthalt an der frischen Luft zu begrenzen und den Luftzutritt zu den Räumlichkeiten zu reduzieren. Um die Chlorkonzentration zu reduzieren, wird empfohlen, Fenster und Türen mit feuchten Tüchern zu bedecken und Rekuperatoren zu benutzen, falls vorhanden. Es wird auch empfohlen, den Aufenthalt an Gewässern zu vermeiden.

Den Mitarbeitern von Vorschuleinrichtungen wird empfohlen, die Kinder im Haus zu behalten, und den Eltern, wenn möglich, die Kinder aus den Kindergärten zu holen und sie bis auf weiteres zu Hause zu lassen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Brand in der Industrieanlage in der Region Ternopil noch nicht gelöscht ist. Der Feind hat in der Nacht des 20. August einen der Industriebetriebe in der Region angegriffen, was einen Brand verursacht hat.

Wie wir bereits berichteten, brach das Feuer in Ternopil in der Nacht während des Luftalarms aus. Die Bewohner der Stadt werden gebeten, ihren Aufenthalt auf der Straße einzuschränken.