In Odessa hat ein Mann einen Dorfbewohner erstochen und die Leiche in einem Sofa versteckt

Ein Mann tötete einen Dorfbewohner im Autonomen Bezirk Ivanivske (Region Odessa) und versteckte die Leiche in einem Sofa. Dies berichtet die Kommunikationsabteilung der Hauptabteilung der Nationalen Polizei in der Region Odessa.

Am Freitag, den 3. Dezember, meldete ein Mann den Polizeibeamten, dass er eine Leiche auf dem Sofa gefunden habe.

Wie sich herausstellte, wurde der Mord bereits am 29. November begangen, und der Beschwerdeführer entdeckte die Leiche drei Tage später.

Die Polizei hat den Täter identifiziert und festgenommen. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen 29-jährigen Bewohner des Beresowski-Bezirks in der Region handelte.

„Es wurde festgestellt, dass das Opfer einen Freund unter Alkoholeinfluss beschimpft hatte, woraufhin er dem Mann in die Brust stach. Er erlag seinen Wunden auf der Stelle. Um die Spuren seiner Tat zu verwischen, versteckte der Täter den getöteten Mann in einem Sofa und floh“, heißt es in der Erklärung.

Eine strafrechtliche Untersuchung der vorsätzlichen Tötung wurde eingeleitet (Artikel 115 Teil 1 des Strafgesetzbuches der Ukraine). Der Angreifer wurde vorübergehend inhaftiert, die Frage, ob er als verdächtig eingestuft werden soll, wird derzeit geklärt. Dem Mann drohen sieben bis 15 Jahre Gefängnis.