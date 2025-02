In Odessa wurde die Leiche eines Kleinkindes in einer Gefriertruhe gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In einer der Wohnungen im Stadtteil Peresyp von Odessa wurde in der Gefriertruhe die Leiche eines Kindes im Alter von 1 Jahr und 3 Monaten gefunden. Die Strafverfolgungsbehörden untersuchen die Umstände des Todes des kleinen Jungen. Dies wird am 1. Februar von der Nationalen Polizei der Ukraine berichtet.

Es wird festgestellt, dass der Junge mit seiner ein Jahr älteren Schwester bei seiner 18-jährigen Mutter und ihrem 44-jährigen, mehrfach verurteilten Lebensgefährten lebte. Mit der Mutter und dem Ehemann arbeiten die Ermittler zusammen.

Das zweijährige Mädchen wurde aus der Familie entfernt und vorübergehend im Krankenhaus untergebracht.

Am Tatort arbeiteten Ermittler und Kriminalisten der Ermittlungsabteilung der Hauptdirektion der Staatlichen Abteilung für Ermittlungen der Nationalen Polizei in der Region Odessa mit einem mobilen DNA-Labor, Ermittlungs- und Einsatzteam der Polizeiabteilung № 2 der Bezirkspolizei Odessa № 1.

Die Aussagen zu dieser Tatsache werden in das einheitliche Register der vorgerichtlichen Untersuchungen eingetragen – vorsätzlicher Mord an einem minderjährigen Kind.

Die Leiche des Jungen wurde zur gerichtsmedizinischen Untersuchung geschickt, um die endgültige Todesursache festzustellen.

