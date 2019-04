Offizielle Ergebnisse des ersten Wahlgangs der Präsidentschaftswahlen 2019

Die erste Runde der ukrainischen Präsidentschaftswahlen am 31. März 2019 hat der Komiker Wolodymyr Selenskyj mit 30,24 Prozent deutlich vor Amtsinhaber Petro Poroschenko mit 15,95 Prozent gewonnen. Die Wahlbeteiligung lag bei 62,8 Prozent, was etwas über den 59,48 Prozent vom 25. Mai 2014 liegt. Die Stichwahl wird am 21. April stattfinden.

Insgesamt nahmen den amtlichen Ergebnissen nach 18.893.864 von 30.225.048 registrierten Wahlberechtigten an der Wahl teil. Der Zahl der ungültigen Stimmen lag bei 1,18 Prozent.

Für die Feststellung des vorläufigen amtlichen Endergebnisses benötigte die Zentrale Wahlkommission mehr als 83 Stunden. Im Januar 2010 war der Prozess nach etwas mehr als 72 Stunden als drei Tagen abgeschlossen. Damals nahmen einschließlich der im März 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim und den heute von Separatisten kontrollierten Gebieten im Donbass 24.588.268 Ukrainer an der Wahl teil. Unter den kriegsbedingt besonderen Bedingungen des Mai 2014 benötigte die Zentrale Wahlkommission seinerzeit für die Feststellung des vorläufigen Endergebnisses drei Tage und etwa 19 Stunden. Am 25. Mai 2014 gaben 18.019.504 Ukrainer ihre Stimme ab. Petro Poroschenko siegte im ersten Wahlgang mit 54,7 Prozent. 9.857.308 der 18.019.504 abgegebenen Stimmen entfielen damals auf ihn. 1,35 Prozent der abgegebenen Stimmen waren ungültig.

Amtliches Endergebnis (7. April 2019)

Kandidat Prozent Wählerstimmen Selenskyj, Wolodymyr 30,24 5.714.034 Poroschenko, Petro 15,95 3.014.609 Tymoschenko, Julija 13,40 2.532.452 Bojko, Jurij 11,67 2.206.216 Hryzenko, Anatolij 6,91 1.306.450 Smeschko, Ihor 6,04 1.141.322 Ljaschko, Oleh 5,48 1.036.003 Wilkul, Olexandr 4,15 784.274 Koschulynskyj, Ruslan 1,62 307.244 Tymoschenko, Jurij 0,62 117.693 Schewtschenko, Olexandr 0,57 109.078 Nalywajtschenko, Walentyn 0,22 43.239 Bohomolez, Olha 0,17 33.966 Balaschow, Hennadij 0,17 32.872 Bessmertnyj, Roman 0,14 27.182 Bondar, Wiktor 0,11 22.564 Lytwynenko, Julija 0,10 20.014 Derewjanko, Jurij 0,10 19.542 Taruta, Serhij 0,10 18.918 Schewtschenko, Ihor 0,09 18.667 Bohoslowska, Inna 0,09 18.482 Karmasin, Jurij 0,08 15.965 Petrow, Wolodymyr 0,08 15.587 Skozyk, Witalij 0,08 15.118 Kaplin, Serhij 0,07 14.532 Moros, Olexandr 0,06 13.139 Krywenko, Wiktor 0,04 9.243 Schurawljow, Wassyl 0,04 8.453 Kywa, Illja 0,03 5.869 Nowak, Andrij 0,02 5.587 Waschtschenko, Olexandr 0,02 5.503 Haber, Mykola 0,02 5.433 Solowjow, Olexandr 0,02 5.331 Ryhowanow, Ruslan 0,02 5.230 Danyljuk, Olexandr 0,02 4.648 Kuprij, Witalij 0,02 4.508 Kornazkyj, Arkadij 0,02 4.494 Nossenko, Serhij 0,01 3.114 Nassirow, Roman 0,01 2.579

Wahlbeteiligung

Region (Wahlkreisnummer) Beteiligung bis 11 Uhr Ortszeit, in Prozent Beteiligung bis 15 Uhr Ortszeit, in Prozent Beteiligung bis 20 Uhr Ortszeit, in Prozent Ukraine 16,65 45,11 62,80 Ukraine (ohne Auslandswahlkreis) 16,65 45,11 63,53 Winnyzja (11 – 18) 16,87 46,74 65,07 Wolhynien (19 – 23) 14,80 48,19 68,40 Dnipropetrowsk (24 – 40) 19,49 48,69 66,00 Donezk (41 – 61) 18,17 44,31 59,47 Schytomyr (62 – 67) 16,64 47,07 64,58 Sakarpattja (68 – 73) 8,26 29,28 47,00 Saporischschja (74 – 82) 20,74 49,08 64,37 Iwano-Frankiwsk (83 – 89) 11,51 38,51 61,96 Kyjiw (90 – 98) 17,98 47,07 66,50 Kirowohrad (99 – 103) 20,04 47,57 61,96 Luhansk (104 – 114) 20,60 45,05 56,78 Lwiw (115 – 126) 12,40 41,15 68,91 Mykolajiw (127 – 132) 19,00 45,80 60,20 Odessa (133 – 143) 14,73 41,83 58,40 Poltawa (144 – 151) 20,35 48,82 65,79 Riwne (152 – 156) 14,11 46,62 64,97 Sumy (157 – 162) 19,20 48,11 64,45 Ternopil (163 – 167) 12,46 42,49 66,11 Charkiw (168 – 181) 17,07 45,93 64,53 Cherson (182 – 186) 18,88 43,76 57,65 Chmelnyzkyj (187 – 193) 16,67 46,88 65,11 Tscherkassy (194 – 200) 19,71 47,41 63,17 Tscherniwzi (201 – 204) 10,43 36,41 56,10 Tschernihiw (205 – 210) 20,00 48,69 65,37 Stadt Kyjiw (211 – 223) 15,60 46,62 68,05 Auslandswahlkreis - - 12,62

Quellen:

Zentrale Wahlkommission 1

Zentrale Wahlkommission 2