Der Ombudsmann hat sich wegen eines Videos mit Misshandlungen von Gefangenen der ukrainischen Streitkräfte an die UN gewandt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das von russischen Angreifern online gestellte Video zeigt Schläge, Demütigungen, Drohungen und nachgeahmte Schüsse.

Der Ombudsmann Dmytro Lubinez appellierte an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und die UNO wegen des im Netz kursierenden Videos von Misshandlungen ukrainischer Kriegsgefangener, angeblich in Richtung Charkiw. Das entsprechende Video hat der Ombudsmann am Sonntag, 2. Juni, in Telegram gepostet.

„Im Netz kursiert ein Video, in dem das russische Militär ukrainische Kriegsgefangene misshandelt. Nach vorläufigen Informationen geschah dies in der Richtung Charkiw, wo die Russen versuchen, offensive Operationen durchzuführen“, schrieb er.

Auf dem Video sind Schläge, Demütigungen, Drohungen und nachgemachte Schüsse zu sehen. Solche Aktionen sind ein Verstoß gegen die Genfer Konventionen, nach denen Kriegsgefangene das Recht auf eine humane Behandlung haben.

Der Ombudsmann richtete offizielle Briefe an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und die UNO, um die Schikanen gegen ukrainische Kriegsgefangene zu dokumentieren.

„Leider ist eine solche Behandlung ukrainischer Kriegsgefangener keine Ausnahme von den Regeln, sondern eine übliche Taktik der Invasoren“, betonte er.

Zuvor hatte Lubinez gesagt, dass 216 politische Gefangene bekannt sind, die seit 2014 von den Russen auf der vorübergehend besetzten Krim festgehalten werden.