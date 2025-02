Der Ombudsmann zeigte die gefangenen Russen vor dem Austausch

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Russen versicherten, dass es keine Probleme mit der medizinischen Versorgung und dem Essen gab und dass sie niemand schikaniert hat.

Der Ombudsmann Dmytro Lubinez hat ein Video mit den russischen Soldaten veröffentlicht, die für den jüngsten Austausch am 5. Februar abgeführt wurden. Sie berichteten über die Bedingungen der Haft in der Ukraine. Dies geht aus dem Video hervor, das am Samstag, den 8. Februar, veröffentlicht wurde.

Laut dem Menschenrechtsbeauftragten der Werchowna Rada hält sich die Ukraine streng an die Genfer Konventionen. Er stellte auch fest, dass die Invasoren über ihre Wünsche berichten konnten.

„Zu den Wünschen der Russen gehört die regelmäßige Durchführung der Übergabe von Briefen und Paketen sowie der regelmäßige Austausch von Kriegsgefangenen“, sagte der Ombudsmann.

In dem Video wurden die russischen Soldaten insbesondere gefragt, ob sie in der Gefangenschaft schikaniert oder geschlagen wurden. Sie bejahten die Frage, dass dies nie geschehen sei. Die Gefangenen wurden auch gefragt, ob sie zurückkehren wollten. Die russischen Soldaten sagten, dass sie das nicht wollten.

Der Vertreter von Lubinez teilte den Gefangenen mit, dass sie die Möglichkeit hätten, sich an den Ombudsmann für Menschenrechte in der Russischen Föderation zu wenden, falls sie erneut in den Krieg gegen die Ukraine geschickt würden.

Wir möchten daran erinnern, dass am 5. Februar 150 ukrainische Verteidiger aus russischer Gefangenschaft zurückgekehrt sind. Viele von ihnen sind schwer krank und schwer verwundet, einige von ihnen waren zweieinhalb Jahre lang in russischer Gefangenschaft.

108 Soldaten der ukrainischen Streitkräfte sowie 22 Nationalgardisten, 19 Grenzsoldaten und ein Vertreter der Nationalpolizei kehrten nach Hause zurück.