Orangefarbene Zone auf 16 Oblaste erweitert - Gesundheitsministerium

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die orangefarbene Quarantänezone in der Ukraine wurde angesichts der drastischen Verschlechterung der Situation beim Coronavirus COVID-19 auf 16 Oblaste ausgeweitet. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Samstag, den 29. Januar, mit.

So liegt die Aufdeckungsrate von Infektionsfällen in der Ukraine nach den Daten vom letzten Freitag bei 20,5 , während die Norm bei 20 % liegt. Auch in 15 Regionen der Ukraine wird sie überschritten. Die höchste Rate wurde in den Regionen Schytomyr (40,2), Sumy (37,9%) und Iwano-Frankiwsk (36,0%) verzeichnet.

Die Gebiete Wolhynien (80,6 %), Riwne (79,8 %) und Odessa (61,1 %) sind führend in der Dynamik der Hospitalisierungsrate mit einer Norm von 50 %.

Gleichzeitig gilt für die Oblaste Iwano-Frankiwsk und Riwne eine rote Risikostufe für Epidemien.

Die orangefarbene Zone umfasst die Oblaste Winnyzja, Wolhynien, Donezk, Schytomyr, Sakarpattja, Saporischschja, Luhansk, Lwiw, Mykolajiw, Odessa, Sumy, Ternopil, Chmelnyzkyj, Tscherkassy, Tscherniwzi und Tschernihiw.