Die Organisation Amerikanischer Staaten, die die Länder beider Amerikas vereint, hat sich dem Kommuniqué des Friedensgipfels angeschlossen, sagte Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Die Organisation Amerikanischer Staaten, die die Länder Amerikas vereint, hat sich dem Kommuniqué des Friedensgipfels angeschlossen, der am 15. und 16. Juni in der Schweiz stattfand.

Dies gab der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj in seiner Abendansprache am 19. Juni bekannt.

„Heute gibt es zwei weitere Unterzeichner des Kommuniqués des Friedensgipfels. Die Vertretung der Amerikas, insbesondere Lateinamerikas, hat zugenommen. Offiziell ist es die Organisation Amerikanischer Staaten, die die Länder Nord- und Südamerikas vereint. Selenskyj fügte hinzu, dass die Ukraine sich dafür einsetzt, dass es noch mehr Beitritte gibt und dass die Gruppen so aktiv wie möglich an den Punkten der Friedensformel arbeiten.

„Wir müssen die Energiesicherheit in all ihren Aspekten wiederherstellen und Russlands Einstellung zur Energie, zu den Energieressourcen als Waffe, überwinden“, sagte der Präsident. Die ersten Schritte in diese Richtung werden für Juli vorbereitet.