In der Ostukraine wurde ein Luftalarm ausgerufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Vier Regionen im Osten der Ukraine wurden in kürzester Zeit in den Luftalarm versetzt. Die ukrainische Luftwaffe hat am Samstag, den 17. Februar, über die Gefahr berichtet.

„In den Regionen Tschernihiw, Poltawa, Sumy und Charkiw besteht die Gefahr des Einsatzes ballistischer Waffen“, warnte das Luftwaffenkommando der Streitkräfte der Ukraine.

Die Menschen werden aufgefordert, sich in den Schutzraum zu begeben oder die Regeln der zwei Wände zu beachten.

Wir werden daran erinnern, dass in dem Dorf Tschernoje im Bezirk Kupjansk des Gebiets Charkiw drei Menschen durch Treffer feindlicher UABs getötet wurden.