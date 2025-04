Die ukrainischen Streitkräfte sind in der Region Belgorod vorgerückt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ukrainischen Streitkräfte sind auf das Territorium der russischen Region Belgorod vorgerückt und haben unsere Kontrollzone erweitert.

Das ukrainische Militär ist tief in die russische Region Belgorod vorgedrungen. Dies meldete Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag, den 19. April in Telegram.

„Soeben meldete der Oberkommandierende Olexander Syrskyj. Unsere Streitkräfte haben heute ihre Aktivitäten auf dem Territorium der Region Kursk fortgesetzt und halten ihre Positionen. Auf dem Territorium der Region Belgorod ist unser Militär vorgerückt und hat seine Kontrollzone vergrößert“, schrieb der Staatschef.

Wir werden daran erinnern, dass Selenskyj am 7. April zum ersten Mal offiziell die Präsenz des ukrainischen Militärs in der Region Belgorod der Russischen Föderation bestätigt hat. Ihm zufolge haben die Aktionen des ukrainischen Militärs in Richtung Belgorod die Pläne der Russen vereitelt, die Regionen Charkiw und Sumy anzugreifen. Das ukrainische Militär zeigte ein Video des Durchbruchs der Grenze der russischen Region Belhorod.