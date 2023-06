In der Ostukraine wurden weitere Gasreserven entdeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ukrhazvydobuvannya hat in der Ostukraine ein neues Bohrloch gebohrt und in Betrieb genommen, das die Förderung von 230.000 Kubikmetern Gas pro Tag ermöglichen wird. Dies gab Naftohas am Montag, den 5. Juni, bekannt.

„Wir haben dieses Ergebnis in einem Gasfeld erzielt, das vor mehr als 45 Jahren entdeckt wurde und lange Zeit als wenig aussichtsreich galt. Das Erschließungsteam von Ukrgazdobycha hat unter Anwendung aktueller Ansätze zur Datenauswertung zusätzliche Gasreserven im Untergrund entdeckt“, heißt es in der Erklärung.

Für das Feld sind fünf neue Bohrungen geplant, um das entdeckte Gasproduktionspotenzial vollständig zu nutzen. Insgesamt sollen mindestens 1 Mio. Kubikmeter Gas pro Tag aus der Anlage gefördert werden.