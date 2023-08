Der Papst hat mit ukrainischen Jugendlichen gebetet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Papst Franziskus hat sich mit Vertretern ukrainischer Jugendlicher, die am Weltjugendtag in Lissabon teilnehmen, getroffen und mit ihnen für die Ukraine gebetet. Dies berichtete Vatican News am 3. August.

Demnach traf sich der Pontifex mit 15 jungen Pilgern aus der Ukraine, bevor er die Apostolische Nuntiatur in der portugiesischen Hauptstadt verließ.

„Nachdem er die bewegenden Geschichten der jungen Leute gehört hatte, wandte sich der Papst mit einigen Worten an sie und „drückte seinen Schmerz und seine betende Nähe aus“, betonte das Pressebüro des Heiligen Stuhls.

Das Treffen dauerte etwa 30 Minuten. Am Ende betete Franziskus gemeinsam mit jungen Ukrainern das Vaterunser und „lenkte die Gedanken auf die leidende Ukraine“.

