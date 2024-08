Der Papst hat das Verbot des Marinekorps in der Ukraine kritisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das kürzlich verabschiedete Gesetz in der Ukraine hat dem Pontifex „Sorgen um die Freiheit der Betenden“ bereitet.

Papst Franziskus ist besorgt über die Entscheidung, die Aktivitäten der russischen Kirche auf dem Territorium der Ukraine zu verbieten. Darüber schreibt Vatican News am Sonntag, 25. August.

Der Papst betonte, dass er weiterhin mit Schmerz beobachtet, was in der Ukraine und der Russischen Föderation geschieht.

„Keine christliche Kirche darf direkt oder indirekt ausgelöscht werden: Kirchen dürfen nicht angetastet werden“, sagte Franziskus während seiner Sonntagspredigt auf dem Petersplatz im Vatikan.

Ein kürzlich in der Ukraine verabschiedetes Gesetz bereite ihm „Sorgen um die Freiheit derer, die beten“.

Er rief dazu auf, den Menschen zu erlauben, „in der Kirche zu beten, die sie als ihre eigene betrachten“.

Am Tag zuvor hatte Wolodymyr Selenskyj das Gesetz über das Verbot von religiösen Organisationen, die mit der russisch-orthodoxen Kirche verbunden sind, in der Ukraine unterzeichnet.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Werchowna Rada am 20. August das Gesetz über das Verbot der Tätigkeit von mit Russland verbundenen religiösen Organisationen in der Ukraine als Ganzes verabschiedet hat. Und am 24. August hat Präsident Selenskyj dieses Gesetz unterzeichnet. Nach Inkrafttreten des Gesetzes haben ukrainische Kirchen, die im Verdacht stehen, mit der russisch-orthodoxen Kirche zusammenzuarbeiten, neun Monate Zeit, um ihre Verbindungen zu beenden.