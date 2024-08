Partisanen haben in Makijiwka einen Sabotageakt verübt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Agent der Guerillabewegung Atesh setzte einen Relaisschrank an der Bahnlinie in Brand, die durch die gesamten Bezirke Kalininskyj und Budyonovskyj im besetzten Donezk führt.

Die Guerillabewegung Atesh hat in Makijiwka, Region Donezk, einen Sabotageakt verübt. Dies berichteten Aktivisten der Bewegung in ihrem TG-Kanal.

„Unser Agent hat einen Relaisschrank an der Bahnlinie, die durch die gesamten Bezirke Kalininsky und Budenovsky im besetzten Donezk führt, in Brand gesetzt. Der Weg in Richtung Torezkai Progress dient den Raschisten als logistischer Knotenpunkt für den Transport von Munition, militärischer Ausrüstung und Personal“, heißt es in der Nachricht.

Zuvor hatten die Guerillas über die Entdeckung des FSB-Kontrollpunkts berichtet. Auf dem Gelände des Sanatoriums, in dem sich der Kontrollpunkt befindet, wurden bis zu 50 Personen und etwa 15 Autos von FSB-Offizieren registriert.