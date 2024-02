Die Partisanen der Krim haben einen neuen Standort der Invasoren und ihrer Ausrüstung entdeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Aktivisten der Guerillabewegung Atesh haben im Bezirk Sakskyj auf der vorübergehend besetzten Krim den Standort russischer Ausrüstung und militärischen Personals entdeckt. Darüber berichteten die Guerilleros in ihrem TG-Kanal.

Der Ort der Dislokation – das Dorf Dobruschino im Bezirk Sakskij.

„Die Eindringlinge sind am Rande des Dorfes in den Häusern der Einwohner stationiert. Höchstwahrscheinlich befindet sich hier die Kommandozentrale des S-400 SAM-Systems, das sich in der Nähe des Dorfes Shaumyan befindet, sowie das Personal, das im Dienst unterwegs ist“, heißt es in der Meldung.

Wir werden daran erinnern, dass die ukrainische Guerilla gezeigt hat, wie man Kriegsschiffe der Russischen Föderation belädt. Aktivisten der Guerillabewegung Mariupol Resistance ist es gelungen, sich nach Noworossijsk einzuschleichen und den Prozess der Beladung der Schiffe mit militärischer Fracht zu filmen.