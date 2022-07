Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Velykyy Burluk, Region Charkiw, wurde der örtliche Kollaborateur Jewhen Yunakov in einem Auto in der Nähe der örtlichen Verwaltung in die Luft gesprengt. Dies teilte der Sprecher der regionalen Militärverwaltung von Odessa, Serhij Bratschuk, in seinem Telegrammkanal mit.

„Der örtliche Gauleiter Jewgeni Yunakov sprengte sich in einem Auto in der Nähe der örtlichen Verwaltung in die Luft. Die Informationen werden derzeit geklärt. Drücken wir die Daumen!“ – schrieb Bratschuk.

Beachten Sie, dass Welikiy Burluk ein sehr wichtiger Eisenbahnknotenpunkt für die russische Armee ist.

Wenig später sagte der Abgeordnete Olexij Goncharenko, dass der Verräter getötet wurde.

„Information bestätigt! Hurra! Yunakov ist nicht mehr in unserem schönen Land, verbrannt bei der Arbeit, wie man sagt“, sagte der Abgeordnete gegenüber TG-channel.

Abgeordneter Alexei Goncharenko bestätigt den Tod des Verräters Yevgeny Yunakov / Foto: TG-channel Alexei Goncharenko

h2 Das Schicksal von Kollaborateuren

In der Region Cherson wurde letzte Woche das Auto des ehemaligen Abgeordneten Alexej Kowaljow in die Luft gesprengt. Er überlebte und liegt im Krankenhaus.

Im besetzten Kachowka, Gebiet Cherson, wurde das Auto der Kollaborateurin Iryna Makhnyova gesprengt. Sie hatte mit den Eindringlingen zusammengearbeitet, indem sie das örtliche Bildungsministerium leitete. Makhnewa selbst wurde nicht verletzt – sie hatte keine Zeit mehr, in das Auto zu steigen. Das behaupten zumindest die russischen Propagandisten.

In Cherson wurde das Auto des bekannten lokalen Kollaborateurs Dmitri Sawlutschenko, des so genannten Direktors der Abteilung für Jugendpolitik, der von der Besatzungs-„Verwaltung“ des Gebiets Cherson ernannt wurde, in die Luft gesprengt. Der Sprengsatz war so stark, dass Sawlutschenko auf der Stelle starb.