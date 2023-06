Ein Passagierflugzeug aus Polen ist in den gesperrten Luftraum der Ukraine geflogen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Eine Boeing 737-800 der polnischen Charterfluggesellschaft Enter Air ist wegen eines Gewitters über Uschhorod in den gesperrten Luftraum der Ukraine geflogen. Dies berichtet avianews.com.

Der Vorfall ereignete sich am 23. Juni. Ein Enter Air-Passagierflug von Poznan nach Antalya drang etwa 20 km in den ukrainischen Luftraum ein, der seit dem Einmarsch Russlands für zivile Flugzeuge gesperrt ist.

Nach Angaben der Fluggesellschaft kreiste das Flugzeug über einem Gewitter, und die slowakischen Fluglotsen hatten es auf eine solche Route geschickt. Alles geschah in Übereinstimmung mit den Sicherheitsverfahren, so Enter Air.

Die polnische Zivilluftfahrtbehörde bestätigte den Vorfall und wies darauf hin, dass die Piloten des Flugzeugs in Kontakt mit den Fluglotsen in Bratislava standen und dass sich in der Nähe des Fluges eine Gewitterfront befand.