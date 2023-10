In Pawlohrad bei Dnipro waren Explosionen zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das russische Militär hat am Abend des 18. Oktober einen Raketenangriff auf Pawlohrad in der Region Dnipropetrowsk durchgeführt. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Sergey Lyssak in Telegram.

„Pawlohrad – Explosionen. Alle Dienste auf ihren Plätzen“, schrieb er.

Der Beamte forderte die Anwohner auf, die Informationshygiene zu beachten.

Weitere Einzelheiten zu den Explosionen in der Regionalen Militärverwaltung wurden noch nicht bekannt gegeben.

Wir erinnern daran, dass die russischen Truppen in der Nacht des 18. Oktober sechs Raketenangriffe auf Saporischschja durchgeführt haben. Dabei wurde ein mehrstöckiges Wohngebäude im Zentrum der Stadt getroffen. Infolge des Angriffs wurden fünf Menschen getötet, fünf weitere wurden verletzt.