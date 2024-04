Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Petr Pellegrini hat offiziell die zweite Runde der slowakischen Präsidentschaftswahlen gewonnen. Dies meldete SME am 7. April unter Berufung auf die Wahlkommission.

Nach den endgültigen Daten stimmten 53,12% der Wähler für den Chef der Partei Glas, während sein Rivale, der Vertreter der liberalen Opposition Ivan Korchok – 46,87%.

Die Wahlbeteiligung lag bei 61,1 Prozent.

Pellegrini, der Koalitionspartner des anti-ukrainischen Ministerpräsidenten Robert Fitzo, wird die liberale Präsidentin Zuzana Chaputova im Amt ablösen.

Nach seinem Sieg werden Fitzo und seine Verbündeten die Macht konsolidieren und das Parlament, die Regierung und das Präsidialamt der Slowakei kontrollieren.

Zur Erinnerung: Am 6. April fand in der Slowakei eine zweite Runde der Präsidentschaftswahlen statt, da in der ersten Runde vor zwei Wochen keiner der neun Kandidaten mehr als 50% der Stimmen auf sich vereinigen konnte.

Spitzenreiter der ersten Runde waren Korchok mit 42,5 Prozent und Pellegrini mit 37 Prozent der Stimmen.

Das Amt des Präsidenten in der Slowakei ist weitgehend zeremonieller Natur. Das Staatsoberhaupt hat jedoch auch ein Vetorecht und kann dieses in Bezug auf vom Parlament verabschiedete Gesetze nutzen, ratifiziert internationale Verträge, ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte und ernennt die höchsten Richter.