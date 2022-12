Petroleumprodukte flossen in den Dnjestr.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine erhebliche Verschmutzung des Flusses Dnjestr in der Stadt Halych in der Region Iwano-Frankiwsk wurde festgestellt, weil Ölprodukte in den Dnjestr in der Region Lwiw ausgelaufen sind, sagte die Leiterin der Militärverwaltung der Region Iwano-Frankiwsk, Swetlana Onischtschuk, in Telegram.

„Das Auslaufen von Ölprodukten in den Dnjestr in der Region Lwiw wurde gestern, am 24. Dezember, festgestellt. Infolgedessen wurde in der Stadt Halych eine Verschmutzung des Flusses Dnjestr mit Ölprodukten festgestellt. Labortests ergaben, dass die zulässigen Grenzwerte um das 200-fache überschritten wurden. Die Bewohner der benachbarten Siedlungen wurden informiert“, so Onischtschuk.

Nach Angaben des Leiters der regionalen Staatsverwaltung kamen am Sonntagmorgen die Mitarbeiter der Generaldirektion des Staatlichen Katastrophenschutzes in der Region im Dorf Zhuravenki in der Gemeinde Bukachevetskaya TG im Bezirk Iwano-Frankiwsk an. Derzeit wird eine Studie über den Flussabschnitt durchgeführt, um die Möglichkeit der Installation von Absperrungen zu ermitteln…