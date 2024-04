Sie planen die Einführung eines einheitlichen Datensatzes für ukrainische Schüler im Ausland

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Ministerium für die Wiedereingliederung der vorübergehend besetzten Gebiete hat die Notwendigkeit der Einführung eines einheitlichen elektronischen Datensatzes für ukrainische Schüler im Ausland diskutiert. Darüber berichtet der Pressedienst des Ministeriums für Wiedereingliederung.

„Eine ganze Reihe von Studenten erhalten eine Ausbildung oder sind Externe des Staatlichen Lyzeums Internationale Ukrainische Schule (MUSH). Die ukrainischen persönlichen Unterlagen für die Aufnahme in die MUSH können per Post geschickt werden. Das Problem ist jedoch eine systemische Lösung für alle Schüler im Ausland. Daher wurde die Möglichkeit in Betracht gezogen, eine einzige elektronische Akte für die Führung der Personalakten der Schüler einzuführen“, heißt es in dem Bericht.

Die Teilnehmer schlugen vor, das MUSH zu ermächtigen, persönliche Akten von Schülern in elektronischer Form zu akzeptieren und entsprechende Erklärungen zu entwickeln.

Das Ministerium für Wiedereingliederung betonte, dass das MUSH ein Bildungszentrum werden soll, das alle Kooperationen mit ukrainischen Schulen im Ausland bündelt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Tschechische Republik eine außerordentliche Inspektion von ukrainischen Kindern mit vorübergehendem Schutz in Kindergärten und Schulen eingeleitet hat. Die Daten werden gesammelt, um herauszufinden, wie die Flüchtlinge die Bildungseinrichtungen besuchen, denn in der Tschechischen Republik besteht Schulpflicht.