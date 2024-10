Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Angreifer setzten Relaisschränke in Brand und versuchten, das rollende Material auf einer strategisch wichtigen Bahnlinie zum Entgleisen zu bringen.

Der Sicherheitsdienst und die Nationalpolizei haben drei weitere Handlanger des FSB festgenommen, die Sabotageakte in den Einrichtungen von Ukrsalisnyzja in den Regionen Odessa und Charkiw vorbereiteten. Dies berichtete der Pressedienst des Sicherheitsdienstes der Ukraine am Dienstag, den 29. Oktober.

Die Angreifer setzten Relaisschränke in Brand und versuchten, rollendes Material auf einer strategisch wichtigen Strecke der Eisenbahnkommunikation zum Entgleisen zu bringen.

So wurde in der Region Odessa eine Gruppe neutralisiert, die drei Relaiskästen von Ukrsalisnyzja in Brand setzte und sich darauf vorbereitete, den Zug entgleisen zu lassen.

Um die Sabotage zu begehen, planten die Angeklagten, einen Bremsstopper auf dem Gleis zu installieren, den sie über das Internet erworben hatten. Zwei Handlanger des Feindes wurden „auf frischer Tat“ verhaftet, als sie die Blockade der Bahngleise vorbereiteten.

In Charkiwshchyna wurde ein 17-jähriger Einwohner des Bezirks Lozovsky verhaftet, der den Relaisschrank der Bahnverbindung zerstört hatte und eine neue Brandstiftung vorbereitete.

Den Angreifern droht eine lebenslange Freiheitsstrafe mit Beschlagnahmung des Eigentums.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass ein UN-Freiwilliger, der sich als russischer FSB-Agent entpuppte und die Verteidiger von Pokrowsk ausspionierte, in der Region Donezk festgenommen wurde.