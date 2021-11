Plastiktüten in Supermärkten können gebührenpflichtig werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Plastiktüten in Supermärkten könnten in der Ukraine kostenpflichtig werden. Es handelt sich um Tüten, die die Kunden in den meisten Geschäften kostenlos mitnehmen können: in der Gemüseabteilung, bei loser Ware und an den Kassen. Dies wurde am Montag, den 22. November, in einem Entschließungsentwurf des Ministerkabinetts angekündigt.

Die Regierung schlägt vor, ab dem 10. Dezember eine obligatorische Gebühr für die Verwendung von Einweg-Plastiktüten einzuführen.

Die Entschließung wird derzeit geprüft. Die für den 17. November vorgesehene Abstimmung wurde auf den 24. November verschoben.

Wie viel kosten die Säcke:

Ohne Griffe und Seitenfalten (in Rollen) – 2 Hrywnja pro Stück

Ohne Griffe mit Seitenfalten oder mit Griffen, aber ohne Seitenfalten – 2,50 Hrywnja pro Stück

Mit Griffen und Seitenfalten – 3 Hrywnja pro Stück

Die Preise gelten für alle hülsenförmigen Säcke, mit dem Boden, offenem Hals und mit Wänden der Dicke über 50 Mikrometer.

Es ist bekannt, dass die Werchowna Rada im Juni dieses Jahres ein Gesetz verabschiedet hat, das die Verbreitung von Plastiktüten in der Ukraine einschränkt.

Dieses Verbot gilt nicht für biologisch abbaubare Kunststoffbeutel und hauchdünne Beutel, die zur Verpackung von frischem Fisch und Fleisch sowie von losen Produkten bestimmt sind, bei denen der Beutel die Hauptverpackung darstellt. Nach 2023 sollen sie verboten werden.

Für die Verteilung von Plastiktüten wird eine Geldstrafe von 8,5 Tausend Hrywnja bis 17 Tausend Hrywnja verhängt, im Wiederholungsfall bis zu 34 Tausend Hrywnja.