In Pokrowsk installieren sie "Drachenzähne" und raten den Bewohnern, die Stadt zu verlassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Lage in Pokrowsk verschlechtert sich, die Stadt bereitet sich auf russische Angriffe vor und installiert „Drachenzähne“.

Zwölftausend Menschen leben noch in Pokrowsk in der Region Donezk, darunter mehrere Dutzend Kinder. In der Zwischenzeit werden in der Stadt Befestigungsarbeiten durchgeführt – die Installation von „Drachenzähnen“. Dies berichtete der Pressedienst der MVA Pokrowsk am Freitag, den 18. Oktober.

„Betonpyramiden in einem Schlafsaalviertel – das ist leider das wahre Pokrowskaja. Der Feind ist dabei, die Stadt nach und nach zu zerstören – wie seinerzeit Bachmut und Awdijiwka. Wie versprochen, bleiben Retter, Polizisten, Sozialarbeiter und Versorgungsleute bis zuletzt vor Ort. Aber es ist bereits sicher, dass es keine Heizperiode in der Stadt geben wird“, heißt es in der Nachricht.

Der Leiter der MVA von Pokrowsk, Sergej Dobryak, forderte die Einwohner auf, nicht zu zögern und Pokrowsk zu verlassen, denn „es wird gefährlich sein“.

„Der Feind lässt uns die Heizperiode nicht beginnen. Die Unverwüstlichkeitspunkte werden Punkt für Punkt arbeiten, um die Menschen zu wärmen, aber wenn die Front näher kommt und der Beschuss zunimmt, wird es einfach niemanden mehr geben, der die Trümmer wegräumt“, sagte er.

Während 40 % von Pokrowsk ohne Strom sind, sind Rodinskoje und 10 Dörfer um Pokrowsk weiterhin ohne Licht.

Denken Sie daran, dass das russische Militär etwa 7 Kilometer von den Außenbezirken von Pokrowsk entfernt ist. Die kritische Infrastruktur wurde durch den feindlichen Beschuss zu fast 80 Prozent zerstört.