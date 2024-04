Polen hat die Einfuhr von mehr als 5 Tonnen ukrainischer Baranoks blockiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Polen hat die Einfuhr von drei Partien ukrainischer Baranoks mit einem Gewicht von mehr als 5,3 Tausend kg blockiert. Dies teilte die Woiwodschaftsinspektion für die Qualität des Handels mit landwirtschaftlichen Produkten und Lebensmitteln (IJHARS) in Riaszew, Woiwodschaft Podkarpackie in Polen, mit.

„Die IJHARS in Riaszew hat eine Verfügung erlassen, mit der der Verkauf von drei Partien Baranoks (5.338 kg), die aus der Ukraine importiert wurden, in Polen aufgrund des geringen Feuchtigkeits- und Fettgehalts und des hohen Zuckergehalts verboten wurde. Die Entscheidung wird sofort vollstreckt“, heißt es in der Erklärung.