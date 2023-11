Polen wird den Kontrollpunkt Shehyni rund um die Uhr blockieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Polnische Spediteure, die seit dem 6. November drei Kontrollpunkte an der Grenze zur Ukraine für Lastwagen blockiert haben, werden ab dem 27. November eine Rund-um-die-Uhr-Blockade des Kontrollpunkts Medika-Shehyni beginnen, sagte ein Vertreter des staatlichen Grenzdienstes, Andrij Demchenko, während eines Telefonats.

Ihm zufolge fand die Blockade des Verkehrs an diesem Kontrollpunkt auch am 26. November von 10:00 bis 21:00 Uhr Kiewer Zeit statt.

Gleichzeitig sagte Demchenko, dass der Lkw-Verkehr an der Grenze zur Slowakei freigegeben wurde, so dass in den letzten 24 Stunden etwa 350 Lkw die Grenze in diese Richtung überquert haben.