Polnische Bauern blockieren fünf Kontrollpunkte

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Morgen des 16. Februar haben polnische Landwirte fünf Kontrollpunkte an der Grenze zur Ukraine blockiert. Es stehen 1.400 Lastwagen in der Schlange. Dies berichtete der Vertreter des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine Andrij Demchenko im Rundfunk.

„Das sind die Richtungen der Kontrollpunkte Yahodin, Rawa-Russkaya, Shegini, Ustilug, Ugrinov“, sagte er.

Auf der polnischen Seite stehen 1.400 Lastwagen Schlange, vor allem vor den Kontrollpunkten Jagodin und Rawa-Russka. Die geringste Anzahl von Lastwagen befindet sich gegenüber den Kontrollpunkten Ustilug und Ugrinov.

Laut Demchenko suchen die Spediteure nach Wegen, die Grenze an den Punkten zu überqueren, an denen dies möglich ist.

„Einer davon ist der Grenzübergang Krakowiec, und seit heute Morgen gibt es auch dort Warteschlangen. Es sind 1.700 Lastwagen, das ist die größte Schlange in allen Richtungen an der Grenze zu Polen“, sagte er.

Der Vertreter des staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine fügte hinzu, dass die Warteschlangen zunehmen und die Zahl der Grenzübertritte niedrig bleibt, insbesondere in Richtung des Punktes Yagodin, wo im Laufe des vergangenen Tages nur 145 Lastwagen die Grenze in beide Richtungen überquerten, während diese Richtung 1200-1400 Lastwagen passieren können.

„Aber am Shegini-Punkt ist die Situation noch schlimmer, denn in den letzten Tagen haben dort nur ein paar Dutzend Lastwagen pro Tag die Grenze überquert“, sagte er.